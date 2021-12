Rückkehr nach Schaephuysen : Störchin Luzie besucht das Golddorf

Rheurdt Schaephuysen fliegt Störchin Luzie regelmäßig an und lässt sich dort verwöhnen. In diesem Jahr sitzt sie früher als sonst auf der Straßenlaterne am Ortseingang. Im Golddorf ist sie ein gern gesehener Gast, der für viel Freude sorgt.

Luzie ist als Handaufzucht im Rostocker Zoo mit Menschen vertraut, hält aber immer einen Sicherheitsabstand ein. Vor allem, wenn sie Hunde entdeckt, ist sie mit einigen Flügelschlägen auf dem Dach. Mit der Ringnummer 5 DEH L0 975 trägt sie ihren Personalausweis am Bein, so dass viel über die Weltenbummlerin bekannt ist, wie auch Stefan Kroll auf RP-Anfrage erzählt. Er ist Nabu-Weißstorchbetreuer in Rostock und Geschichtsprofessor an der dortigen Uni. Beobachtungen werden akribisch in so genannte Listen der Wiederfunde (Ablesungen) notiert. Geschlüpft ist sie 2002, wurde per Hand im Zoo aufgezogen und im August ausgewildert. „Ja, über diese Störchin ist schon recht viel berichtet worden, so dass sich eine Menge zu ihrem Lebenslauf sagen lässt“, so Kroll. In den ersten Jahren flog sie noch in die Schweiz und nach Frankreich. „Inzwischen bleibt sie offenbar ganzjährig in Deutschland“, so Kroll weiter. Für ihre vergleichsweise geringen Zugbewegungen dürfte das schon recht hohe Lebensalter mitverantwortlich sein, vermutet er. Dadurch spart Luzie viel Energie und entgeht unter anderem den Zuggefahren, beispielsweise ungesicherten Stromleitungen und Windkraftanlagen. Reha-Aufenthalte sind ebenfalls vermerkt in der Storchenpflegestation Dauelsen (Kreis Verden) und Wesermarsch. „Leider wissen wir nicht viel über ihr Leben während der Brutzeit. Sie dürfte aber weiterhin in der Gegend von Verden sein, wo sie zuletzt 2017 abgelesen wurde.“