Kirche in Rheurdt : Sternsinger bringen den „Segen to go“

Rheurdt Auch in diesem werden die Sternsinger-Gruppen nicht persönlich an den Haustüren klingen. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, die Sternsinger zu sehen, den Segen zu empfangen, ein Segensschild mitzunehmen und eine Spende abzugeben.

Auch diesmal werden die Kinder und Jugendlichen nicht direkt an den Haustüren klingeln kommen. Damit will die Pfarrgemeinde noch einmal auf Nummer sicher gehen und die Corona-Schutzmaßnahmen bestmöglich umsetzen. Stattdessen gibt es wie im vergangenen Jahr den „Walk-In“ und den „Segen to go“. Am Samstag, 8. Januar, sind die Sternsinger jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr vor der Bäckerei Hoenen in Rheurdt (Bahnstraße) und vor Nah&Gut Hoyer in Schaephuysen (Tönisberger Straße) anzutreffen. Am Sonntag, 9. Januar, sind die kleinen Könige in der Zeit von 10 bis 16 Uhr vor oder in den Kirchen St. Nikolaus in Rheurdt und St. Hubertus in Schaephuysen, außerdem zwischen 14 und 15 Uhr in den Kapellen in Kengen und Finkenberg und am Wegekreuz in Lind, Höhe Lind 24. Dort können die Bürgerinnen und Bürger ihre Spenden für die Sternsinger-Aktion vorbeibringen und sich die beliebten Segensschilder- oder Aufkleber für das neue Jahr mitnehmen. Natürlich kann auch per Überweisung gespendet werden: IBAN: DE44 3206 1384 3500 6790 41, Verwendungszweck: Sternsinger 2022.