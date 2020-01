Solidaritätsaktion in Rheurdt und Schaephuysen : Sternsinger von St. Martinus helfen Kindern

Bei der Aktion in Rheurdt und Schaephuysen sammelten die Mädchen und Jungen der Pfarrgemeinde St. Martinus mehr als 15.000 Euro für das Kinderdorf Mbigili in Tansania/Afrika.

Wer am Tag der Sternsingeraktion nicht zu Hause war, oder die Sternsinger auch so nicht angetroffen hat, für diejenigen gibt es die Möglichkeit sich den Segen doch noch abzuholen: In Rheurdt am Samstag, 11. Januar, zwischen 10 und 13 Uhr vor der Bäckerei Hoenen, Bahnstraße. In Schaephuysen am Samstag, 11. Januar, zwischen 10 und 12 Uhr vor Nah und Gut Hoyer, Tönisberger Straße. Rund 120 Mädchen und Jungen sowie jugendliche und erwachsene Begleiter waren diesmal in Rheurdt, Schaephuysen und Tönisberg unterwegs. Die Kreidezeichen, oder Schilder „20*C+M+B+20“ an den Haustüren zeigen, wie viele die Sternsinger empfangen haben.