Kirche im Ökodorf Sternsinger Rheurdt sammelten rund 16.000 Euro für Kinderdorf

Am 7. Januar waren die Sternsinger wieder in der Pfarrgemeinde unterwegs. Dabei gingen sie in Rheurdt, Schaephuysen und Tönisberg von Haus zu Haus und brachten den Segen zum neuen Jahr vorbei. Allerdings fehlten diesmal – vor allem in Rheurdt – einige Sternsinger, daher konnten einige Straßen nicht besucht werden. „In diesen Straßen haben wir durch Jugendliche die Segensschilder in die Briefkästen einwerfen lassen. So wollten wir sicherstellen, dass möglichst alle Straßen abgedeckt werden konnten“, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Pfarrgemeinde St. Martinus.