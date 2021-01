St. Martinus Rheurdt : Sternsinger sammeln 10.000 Euro für Kinder in Tansania

Rheurdt Die Sternsinger von St. Martinus Rheurdt freuen sich über das positive Ergebnis der diesjährigen Sammlung, die wegen der Pandemie so ganz anders war. Pastor Norbert Derrix bedankt sich bei allen Spendern.

„Es war aber schon weit im Vorfeld im Sternsingerteam unserer Gemeinde überlegt worden, was zu tun ist, wenn das eintrifft“, so Pastor Norbert Derrix. Eine Aktion aus dem vergangenen Jahr wurde aufgegriffen: Die Sternsinger stellten sich vor die Lebensmittelgeschäfte und Cafés in Rheurdt, Schaephuysen und Tönisberg und sammelten dort für die Kinder in Afrika. So waren die Sternsinger in diesem Jahr nicht unterwegs, sondern haben samstags vor dem Mühlencafé Hoenen und Nah&Gut Hoyer gestanden und gesammelt. Außerdem waren sie am Samstag noch in der Kirche in Tönisberg zu finden und sonntags vor den Kirchen in Rheurdt und Schaephuysen.