Sternsinger in Rheurdt : Sternsinger geben den „Segen to go“

Rheurdt Die Corona-Pandemie zwingt die Pfarrgemeinde St. Martinus zu neuen Wegen. Die Sternsinger kommen in diesem Jahr nicht an die Türen. Den Segen kann man sich statt dessen abholen.

Ursprünglich war geplant, dass Bürgerinnen und Bürger, die am Sonntag, 10. Januar, Besuch von den Sternsinger erhalten wollen, sich vorab per Mail anmelden konnten. Die aktuelle Corona-Situtaion brachte aber auch diesen Plan zum Scheitern. „Es wird leider diesmal so sein, dass die Sternsinger-Gruppen nicht persönlich an den Haustüren klingen können“, berichtet Pastor Norbert Derrix. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, die Sternsinger zu sehen, den Segen zu empfangen, ein Segensschild mitzunehmen und eine Spende abzugeben. Denn gerade in diesem schwierigen Zeiten sei der Segen für die Menschen ganz besonders wichtig.

Die Sternsinger stehen am Samstag, 9. Januar, jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in Rheurdt vor der Bäckerei Hoenen, in Schaephuysen vor Nah & Gut, in Tönisberg vor der Bäckerei Hoenen und zwischen 13 und 15 Uhr in der Kirche in Tönisberg. Am Sonntag, 10. Januar, sind die Sternsinger von 10 bis 16 Uhr in den Kirchen in Rheurdt und Schaephuysen anzutreffen. Durch die Kirchen geht es dann im Einbahnstraßensystem.