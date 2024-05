Rheurdter in Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ „Table by ‚Der Steaklieferant'“ musste viel Kritik von Kollegen einstecken

Ein Tisch für zwölf Gäste, ein Koch, ein Menü und ein Kellner – das ist das Prinzip von „Table by ‚Der Steaklieferant‘“, einem Fachgeschäft für Fleisch, das unter anderem einen Store in Rheurdt hat. Dieser Ort war am Donnerstag, 2. Mai, Schauplatz in der Kabel Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“. Dort haben Michael Franz, Küchenchef Rainer Goebbels und Marius Fuhrmann für andere Gastronomen gekocht, die aus vier Restaurants vom Niederrhein kamen: Luzha und Tim Brenner kamen vom Gotischen Haus in Xanten, Daniela Degen und Ann-Kathrin Preuße vom Ossenberger Pepperpot aus Rheinberg und Snezana Andric, genannt „Nena“, kam vom „Urig“ in Kerken.