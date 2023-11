Lebensmittelhändler in Rheurdt Steaklieferant lockt mit Winterangeboten aus der Region

(lst) Facebook-Nutzerinnen und Nutzer wissen bereits Bescheid: In dieser Woche hält „Der Steaklieferant“ an der Hauptstraße 9 in Rheurdt für alle Steak-Fans ein besonderes Angebot bereit: Denn es gibt einige besondere Stücke Fleisch, die zum Teil auch aus der Region kommen. „Egal ob frische Iberico-Produkte aus Spanien, schon geschnittenes Fleisch für Gulasch-Gerichte oder Rouladen vom Vogelsberger Weideochsen, wir machen euch die kommenden Wintermonate angenehmer“, kündigt der Lebensmittelhändler auf Facebook an.