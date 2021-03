Gärternerei in Rheurdt : Staudensaison startet unter Corona-Vorbehalt

Rheurdt Auch in Gärtnereien macht sich die Corona-Pandemie bemerkbar. Der Online- und Katalogverkauf ist im letzten Jahr um 20 Prozent gestiegen.

Die Corona-Pandemie macht sich auch in diesem Bereich bemerkbar. Das kann Manfred Heekeren vom Landgard-Mitgliedsbetrieb Jacob und Heekeren GbR in Rheurdt bestätigen: „Wir spüren die Auswirkungen der Geschäftsschließungen beim Absatz und besonders die frühblühenden Pflanzen stehen unter Druck. Die Hauptvermarktung wird überwiegend im Sichtkauf durchgeführt. Nach der Blüte finden Stauden dort aber nur noch selten Abnehmer. Daher sind wir darauf angewiesen, unsere Stauden zum optimalen Zeitpunkt in die Vermarktung zu geben. Mit Temperaturen von bis zu 20 Grad in der letzten Februarwoche ist die Witterung dafür inzwischen perfekt.“ Trotzdem seien Aufträge wegen der Corona-Pandemie nach hinten verschoben wurden.

Landgard vermarktet die Pflanzen der Jacob und Heekeren GbR an Baumärkte und Gartencenter. Darüber hinaus produziert der Betrieb auch für den Online- und Katalogverkauf. In diesem Bereich ist der Absatz im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie um 20 Prozent gewachsen. „Wir passen unsere Produktion immer an den Bedarf der Kund*innen an, um einen möglichst hohen Abverkauf zu erzielen. In diesem Jahr liegen wir bei den Mengen auf Vorjahresniveau. 2020 haben auch wir von der langanhaltenden Schönwetterphase in der ersten Jahreshälfte profitiert. Da die Menschen viel weniger in Urlaub gefahren sind, haben sie das perfekte Wetter dazu genutzt, den eigenen Garten oder Balkon mit vielen neuen Pflanzen zu verschönern“, so Manfred Heekeren.