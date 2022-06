Radwandertag in Rheurdt : Auf die Räder, fertig, los!

Rheurdt Am Sonntag fällt der Startschuss für den 29. Niederrheinischen Radwandertag. In diesem Jahr lautet das Motto: „Stadt, Land, Genuss“. Im Burgerpark sorgt der Reitverein Rheurdt für das leibliche Wohl der Radler.

In den letzten beiden Jahren konnte der Niederrheinische Radwandertag nicht wie gewohnt stattfinden. Um so mehr freuen sich die Städte und Gemeinden, dass am Sonntag (3. Juli) die beliebte Veranstaltung in gewohnter Weise stattfinden wird. An 63 Veranstaltungsorten am Niederrhein und benachbarten Orten der Niederlande können Radbegeisterte starten und auf 82 Routen unterschiedlicher Längen die reizvolle Landschaft an Rhein und Maas entdecken – und das ganz gemütlich ohne Zeitdruck. In diesem Jahr lautet das Motto „Stadt, Land, Genuss“.