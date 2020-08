Klimaschutz in Rheurdt : Stadtradelsieger fahren eine Ehrenrunde

Rheurdt Die Rheurdter konnten in diesem Jahr zum ersten Mal an dem Klimaschutzprojekt Stadtradeln teilnehmen und haben sich mit starken Leistungen hervorgetan.

Vom 15. Juni bis 5. Juli unter den Einschränkungen begründet auf den Corona-Virus wurde auch in der Gemeinde in die Pedale getreten.

Direkt bei der ersten Teilnahme der Gemeinde Rheurdt am Stadtradelwettbewerb erradelten sich die Grünen in der Gemeinde den ersten Platz. Für die Sieger war es eine Ehrensache die Zweit- und Drittplatzierten einzuladen und eine Ehrenrunde durch die Gemeinde Rheurdt zu drehen. Gestartet wurde im Burgerpark. Der erste Haltepunkt war die Insektenstele an der Wildblumenwiese am Wasserhochbehälter. Die Insektenstele hat der Verein zur Förderung der Artenvielfalt in Schaepühuysen aufgestellt, als Zeichen dafür, dass für die bestäubenden Insekten noch einiges getan werden muss.