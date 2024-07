Fürs Klima im Kreis Kleve Stadtradel-Aktion in Rheurdt war ein voller Erfolg

Im Zeitraum vom 17. Juni bis zum 7. Juli fand im Kreis Kleve die diesjährige „Stadtradel“-Aktion statt. Insgesamt haben 119 Radfahrer in Rheurdt in zehn Teams 24.822 Kilometer „erradelt“ – das sind rechnerisch 3,6 Kilometer pro Teilnehmer. Bundesweit liegt die Gemeinde auf Platz 1552 von 2864, in NRW hat es Rheurdt auf den 308. Platz geschafft. 4120 Kilogramm CO 2 konnten so eingespart werden. Für den Einsatz der Teilnehmenden in der Gemeinde Rheurdt bedankt sich der Bürgermeister mit seinem Team. „Aus unserer Sicht ist das eine tolle Quote und ein riesen Erfolg“, schreibt die Gemeinde Rheurdt.