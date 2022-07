Kirche in Rheurdt : St. Martinus lädt zur Wallfahrt nach Kevelaer ein

Rheurdt Kevelaer zählt zu einemder bedeutendsten und größten Wallfahrtsorte Europas. Am 14. August lädt die katholische Pfarrgemeinde St. Martinus wieder zur Wallfahrt in die Marienstadt ein.

In diesem Jahr lädt die katholische Pfarrgemeinde St. Martinus Rheurdt / Schaephuysen / Tönisberg wieder zu einer Wallfahrt nach Kevelaer ein. Am Sonntag, 14. August, wird man von unterschiedlichen Positionen und zu verschiedenen Zeiten starten. Die Fußwallfahrer starten ab Rheurdt und treffen sich um 5.30 Uhr an der St. Nikolaus-Kirche. Für die Radwallfahrer geht es etwas später, um 7.30 Uhr, ebenfalls an der St. Nikolaus-Kirche los. Die Firmlinge der Kirchengemeinde (Fußwallfahrer) treffen sich um 7.30 Uhr in Geldern vor der Haupteinfahrt des St.-Clemens-Hospitals, Clemensstraße 6. Die Erstkommunionkinder sind ebenfalls als Fußwallfahrer unterwegs. Sie treffen sich um 8 Uhr ebenfalls vor der Haupteinfahrt des St.-Clemens-Hospitals.