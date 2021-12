Kirche in Rheurdt : St. Martinus feiert im Freien, in den Kirchen und online

Rheurdt Pastor Norbert Derrix freut sich, dass an Weihnachten Gottesdienste gefeiert werden können. Welche Regeln es zu beachten gibt und welche alternativen Angebote die Pfarrgemeinde St. Martinus zu den Feiertagen macht.

Am Heiligen Abend wird um 15 Uhr ein Gottesdienst vor der St. Nikolaus-Kirche in Rheurdt gefeiert. Dieser richtet sich besonders an junge Familien und wird nicht so lange dauern, aber dennoch alles enthalten, was Weihnachten ausmacht, verspricht Derrix. Um 17 Uhr wird die ökumenische Christvesper vor dem Pfarrheim in Schaephuysen gefeiert, begleitet vom Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde. „Für die Outdoor-Gottesdiensten bitten wir die Teilnehmenden sich warm anzuziehen und eventuell einen Stuhl mitzubringen“, so Derrix. Die Abstände müssten eingehalten werden und eine Maske getragen werden. Um 18 Uhr findet dann die Christmette in der St. Nikolaus-Kirche in Rheurdt statt. Hier gilt die 3G-Regel. Innerhalb des Gebäudes sind unbedingt die Abstände zu wahren und Masken zu tragen. Sollte sich die Inzidenz noch sehr verändern, würde die 2G-Regel in Kraft treten. „Man muss sich nicht anmelden. Das heißt aber auch: Ist die Kirche voll, ist die Kirche voll“, erklärt Derrix. Um 22 Uhr wird die Christmette in St. Hubertus in Schaephuysen gefeiert, auch hier gilt 3G. Gleiches gilt für den Gottesdienst am 1. Weihnachtstag, um 9.30 Uhr in Schaephuysen. Am 2. Weihnachtstag werden die Gottesdienste wie an den Sonntagen gefeiert. „Das gilt natürlich alles unter Vorbehalt, so wie wir zum jetzigen Zeitpunkt planen können. Alles kann sich noch verändern“. Derrix rät deshalb dazu, auf aktuelle Infos, zum Beispiel auf der Homepage https://st.martinus-rst.de, zu achten.