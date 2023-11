Umzug in Rheurdt St. Martin reitet mit Herolden in Schaephuysen

Über die Hauptstraße und die Tönisberger Straße führte der Martinzug schließlich zum Markt- und Festplatz, an dem St. Martin beim Martinsspiel seinen Mantel teilte. Begleitet vom Marinespielmannszug Blau-Weiß Schaephuysen ging der Zug zurück in den Dorfkern zur Kirche St. Hubertus. St. Martin und sein Pferd platzierten sich an der rechten Seite des Gotteshauses. An ihnen vorbei schritten die Kinder mit ihren Laternen in das Gotteshaus hinein, um sich dort ihre Martinstüte abzuholen. Die Erwachsenen konnten derweil vor der Kirche Glühwein genießen, den sie am Stand der Landfrauen erhielten.