Sport in Rheurdt Erfolge im Pferde- und Schießsport bei Neujahrsempfang geehrt

Neben Völkel-Hilbrich zeichneten Dirk Ketelaers und Jürgen Wienes, Vorsitzender des Gemeindesportverbandes, zwei Sportschützen aus. Iris Pauritsch ist seit 2009 aktive Luftpistolenschützin bei den Rheurdter Sportschützen. Sie tritt sowohl in Einzel- als auch in Mannschaftsdisziplinen an. 2023 wurde sie in ihrer Altersklasse in der Disziplin „Zehn Meter Luftpistole Auflage“ Landesmeisterin. „Sie ist des Weiteren seit vielen Jahren im Vorstand aktiv“, sagte der Bürgermeister.