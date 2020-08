SpVgg Rheurdt-Schaephuysen : Projekt „Kunstrasen“ läuft auf Hochtouren

Der Ascheplatz auf dem Sportplatz am Mühlenberg wird zu einem modernen Kunstrasenplatz umgewandelt. Foto: SpVgg Rheurdt

Rheurdt 800.000 Euro kostet das Projekt insgesamt, 500.000 Euro kommen vom Land. Um die Kosten zu senken, haben die Vereinsmitglieder nun selbst Hand angelegt.

Das Projekt „Kunstrasen“ der Spielvereinigung (SpVgg) Rheurdt-Schaephuysen nimmt Gestalt an. Anfang Mai kam die Zusage vom Land: Die Gemeinde erhält 500.000 Euro Zuschuss, um den Tennenplatz der Spielvereinigung auf dem Sportplatz am Mühlenberg durch einen Kunstrasenplatz zu ersetzen.

Um die Kosten zu senken, haben die Vereinsmitglieder nun selbst kräftig in die Hände gespuckt. „In den vergangenen fünf Wochen haben rund 60 Mitglieder in insgesamt 700 Arbeitsstunden ganz viel geleistet“, sagt Wienes erfreut. 14 Bauschuttcontainer wurden beladen und abtransportiert, Metallzäune und Flutlichtmasten mussten entfernt werden, die Grünbereiche wurden sauber gepflegt.

„Alle sind voller Tatendrang und freuen sich auf den neuen Kunstrasenplatz. Der komplette Vorstand ist begeistert über die sehr hohe Beteiligung der Mitglieder, vor allem die der Spieler der ersten Mannschaft“, so Wienes. Wenn alles glatt läuft, soll der Kunstrasenplatz Mitte November in Betrieb genommen werden können.

Daher wurde Anfang August die Aktion „Helft uns die Asche ‚grün‘ zu machen“ ins Leben gerufen. Firmen oder private Personen können in Form einer Parzellen-Spende einen Teil des Kunstrasen „erwerben“ und so einen Teil dazu beitragen, dass die SpVgg in den nächsten Jahren gut gerüstet für die Zukunft ist.