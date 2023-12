Schaephuysener besuchten hessische Königsstadt Spielmannszug war zu Gast in Battenberg

Battenberg an der Eder in Hessen ist in der englischen Schreibweise Mountbatten bekannter als in der deutschen. Die Familie von Philip Mountbatten, Prinzgemahl der ehemaligen britischen Königin Elizabeth II. und Vater von König Charles III., stammte aus der Fürstenfamilie Battenberg, die ihre Wurzeln in der nordhessischen Kleinstadt hat. Während des Ersten Weltkrieges wurde der Name in Mountbatten umgewandelt. Zu Ehren Philips wurde der Mountbatten-Marsch gespielt, als der Musikzug Battenberg sein Jahresabschlusskonzert gab. Erstmalig zu Gast war dabei auch der Marine Spielmannszug Blau-Weiß Schaephuysen.