Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Spielmannszug Rheurdt feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag

Rheurdt · Am 6. August 1924 wurde der Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr gegründet. In diesem Jahr lädt dieser zum Picknick in den Burgerpark ein, stellt den Festkettenträger und gibt ein Adventskonzert. Auch die Narren dürfen sich freuen.

31.01.2024 , 16:30 Uhr

Der Spielmannszug Rheurdt wurde 1924 gegründet. Er ist der eigene Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt. Foto: Carina Kuse

Von Peter Gottschlich