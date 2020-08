Wahlkampf Rheurdt : Bürgermeisterkandidat Ketelaers lädt zum Talk ein

Rheurdt Der Wahlkampf zur Kommunalwahl am 13. September läuft auch in Rheurdt auf Hochtouren. Der SPD-Bürgermeisterkandidat Dirk Ketelaers lädt zu drei Gesprächsterminen ein.

Der SPD-Bürgermeisterkandidat bietet deshalb direkte Gespräche an drei unterschiedlichen Terminen und an unterschiedlichen Orten an. Am kommenden Mittwoch, 19. August, kann man Ketelaers um 19 Uhr in der Gaststätte „Zur Post2 antreffen. Am Montag, 24. August, steht der Bürgermeister ab 19 Uhr in der Gaststätte „Schultes Kull“ zum Gespräch bereit. Der letzte Termin findet am Donnerstag, 27. August, um 19 Uhr, in der Gaststätte Zur Linde in Schaephuysen statt.