Gemeinde Rheurdt hat Zuschuss vom Land erhalten Soccercourt in Schaephuysen soll noch in diesem Jahr kommen

Ketelaers, der selbst an den Planungen für die Anlage beteiligt war, freut sich über den geplanten Soccercourt. „Ich finde es wichtig, dass es im Ortsteil Schaephuysen wieder eine Möglichkeit gibt, wieder (Freizeit-) Fußball zu spielen“, schreibt er per Mail. „Durch die zusätzlichen Nebenanlagen schaffen wir in Schaephuysen einen ‚sportlichen Begegnungsort‘. Dank einer weiteren Förderung (durch Leader) haben wir zu den schon vorhandenen Planungen noch die Möglichkeit, eine ‚Sportbox’ an dieser Stelle zu installieren.“ In den Sportboxen sind beispielsweise Fuß- oder Basketbälle, Boulekugeln oder auch Fitnesstrainingsequipment enthalten, die sich Sportler per App für eine gewisse Zeit kostenlos ausleihen können.