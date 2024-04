Freizeitaktivitäten in Rheurdt In Schaephuysen soll ein Soccercourt entstehen

(lst) An der Turnhalle in Schaephuysen könnte es in den kommenden Jahren einen Soccercourt geben. Voraussetzung dafür ist, dass der Rat der Gemeinde zustimmt, wenn dieser am 29. April tagt. Zuvor wird das Thema am 22. April im Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport diskutiert.