Öffentliche Toiletten in Rheurdt Mehr „stille Örtchen“ für Alle

Wegen hoher Investitions- und Unterhaltungskosten will die Gemeinde Rheurdt jedoch von dem Bau neuer öffentlicher Toiletten absehen. Stattdessen will die Verwaltung Gastronomen und Gewerbetreibenden einbinden. Die Idee dahinter: bereits vorhandene Toiletten in Gaststätten, Gewerbelokalen und/oder -betrieben werden von den Betreibern für die öffentliche Nutzung zur Verfügung gestellt. So würden Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher ein flächendeckendes Netz an frei zugänglichen Toiletten erhalten, die sauber, gepflegt und gegebenenfalls lange geöffnet sind, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.