Im Festzelt und auf dem Karussell So lief die Pfingstkirmes in Rheurdt

„Aller Anfang ist schwer“, ist ein bekanntes Sprichwort, das zumindest auf den vergangenen Freitag zutraf, als der Auftakt der diesjährigen viertägigen Pfingstkirmes mit Schützenfest in Rheurdt auf dem Programm stand. Losgehen sollte es mit Kirmes und einem Bürgerabend im Festzelt um 20 Uhr. Doch nur ein paar vereinzelte Kirmesgänger und Partygäste „verirrten“ sich zu diesem Zeitpunkt auf dem seit letztem Jahr neuen Gelände im Burgerpark an der Pfarrkirche St. Nikolaus. Selbst der Leitende Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Martinus, Norbert Derrix, konnte sich keinen rechten Reim darauf machen, warum selbst um 21 Uhr so wenig los war auf dem Platz und im Festzelt.