Klimaschutz in Rheurdt : Beirat legt Projektvorschlag für den „Wattbewerb“ vor

Rheurdt Die Vorschläge des Beirates für Klimaschutz zur Durchführung des „Wattbewerbs“ werden im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung am 16. Dezember diskutiert.

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung hatte bereits in seiner Sitzung im März 2021 die prinzipielle Zustimmung zur Teilnahme am „Wattbewerb“ beschlossen und die Projektentwicklung an den Beirat für Klimaschutz ausgegliedert. Dieser legt nun einen Projektvorschlag für die Teilnahme an der bundesweiten Städte-Challenge vor, mit der der Ausbau von Photovoltaik beschleunigt werden soll. Der Beirat schlägt vor, unter Leitung des Klimaschutzmanagers eine Projektgruppe zu bilden, die sich in regelmäßigen Abständen trifft, um Informationsbausteine oder Zwischenberichte auszuarbeiten, Veranstaltungen zu organisieren und weitere Ideen zu sammelt. Dabei soll es einen Austausch mit anderen „Wattbewerbern“ in den umliegenden Kommunen geben. Für die neugestaltete Homepage der Gemeinde Rheurdt schlägt der Beirat einen eigenen Bereich zum Thema Wattbewerb vor. Hier sollen alle wichtigen Informationen rund um die Challenge sowie Hinweise zu Fördermöglichkeiten, Kontakte zu Handwerkern, Unternehmen und Ansprechpartnern gebündelt werden. Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein regelmäßiger „Tag der offenen PV-Anlage“, sollen Einblick und Zugang zu Anlagen und den damit erzielten positiven Effekten gewähren.