Trödelmarkt in Rheurdt „Zwergenbasar“-Premiere in der Grundschule Rheurdt

Der Kinderkleider- und Spielzeugtrödel in der Rheurdter Grundschule am Meistersweg hat Tradition. Zum mittlerweile 40. Mal findet er am 19. März zugunsten des St.-Nikolaus-Kindergartens statt. In diesem Jahr bekommt die Trödel-Institution allerdings Konkurrenz: Erstmals organisieren Eltern von Kindern des Awo-Familienzentrums Zwergenland einen „anderen“ Trödelmarkt, wie es in der Ankündigung heißt. Ort ist ebenfalls die Martinusschule Rheurdt. „Unsere Kita ist zu klein“, sagt Einrichtungsleiterin Sabrina Kleinen.