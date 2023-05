Brauchtum im Ökodorf So feiert Rheurdt die Pfingtskirmes

Der Samstag, 27. Mai, beginnt um sechs Uhr mit dem traditionellen Wecken durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt. Um 15 Uhr tritt die St-Nikolaus-Bruderschaft bei Ketels (Am Driesch 9) an, um zunächst den Hofstaat und dann die St.-Johannes-Bruderschaft und die Gitarrengruppe mit der Festkettenträgerin des Jahres 2022, Sabine Horster, abzuholen. Nach einer Gefallenenehrung am Ehrenmal (16.50 Uhr), einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche (17 Uhr) und dem Fahnenschwenken vor der Kirche folgt um 18.45 Uhr der Einmarsch ins Festzelt. Dort beginnt um 20 Uhr der Königsgalaball mit der Achim Frank Band.