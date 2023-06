Schützenfest in Rheurdt St. Nikolaus Schützenbruderschaft blickt aufs Schützenfest zurück

Mit dem traditionellen Wecken des Hofstaates eröffnete der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt den nächsten Tag. Es trat die gesamte Bruderschaft beim Prinzen Steffen Ketels an, um im Anschluss den Hofstaat um König Markus Krüger zu Hause auf dem Reiherweg abzuholen. Nach Vorstellung, Fahnenschwenken und Vorbeimarsch folgte ein Umzug durch die Gemeinde. Mit den Freunden der St. Johannes Bruderschaft Kengen ging es zum Ehrenmal. „Dort gedachten wir den Gefallenen der beiden Weltkriege, aber auch derer, die in aktuellen Zeiten ihr Leben in Krisen- und Kriegsgebieten ließen“, teilt die Bruderschaft in einer Pressemitteilung mit. Es folgte das Festhochamt in der St. Nikolaus-Pfarrkirche. Vor dem Königsgalaball hatten alle Schützen und die restlichen Feiernden eine kurze Verschnaufpause.