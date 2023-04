Veranstaltung in Rheurdt So bunt wird der zehnte Naturmarkt Schaephuysen

Ein vielfältiges Angebot an 60 Ständen und erstmals eine Fahrradbörse – das bietet der zehnte Naturmarkt Schaephuysen am 16. April, 11 bis 16 Uhr. Veranstalter ist der Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen. Alle Informationen zur Fahrradbörse sowie ein Anmeldeformular sind zu finden auf naturmarkt-schaephuysen.de. Außerdem bietet die Polizeistation Geldern-Rheurdt eine Fahrrad-Codierung an, die der Diebstahlsvorkehrung dient.