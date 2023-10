Thema wurde in Ratssitzung Ende September besprochen WIR-Fraktion will sieben Roteichen erhalten

Der Fraktionsratsherr Stephan Jansen hatte eine schriftliche Ergänzung zur Niederschrift zur Ratssitzung von Juni verfasst. Die WIR-Fraktion habe sich in dieser Ratssitzung „erkundigt, ob es eine Möglichkeit gibt, ein neues Rohr über dem Graben oder ein Inlett in das vorhandene marode Abwasserrohr zu verlegen“. Dies sei nicht vermerkt. Gleichzeitig stellte die WIR-Fraktion den Antrag an die Verwaltung und den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung, zu prüfen, in „wie weit es möglich ist, ein „Inlett in das vorhandene, baufällige Rohr einzuziehen“.