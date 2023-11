Auszeichnung für Verein aus dem Ökodorf Schwimmfreunde Rheurdt gewinnen Silbernen Stern des Sports

(lst) Die Schwimmfreunde Rheurdt haben allen Grund zum Feiern: Denn sie wurden kürzlich mit einem „Kleinen Stern des Sports in Silber“ ausgezeichnet. Der Verein aus Rheurdt hat es mit fünf anderen Sportvereinen aus NRW unter 170 Mitbewerbern bis in die Endrunde des Wettbewerbs auf Landesebene geschafft. Am 9. November wurden die Gewinner in einer festlichen Verleihung in der Sankt Bernardus Kapelle in Oberhausen mit den Sternen des Sports in Silber gewürdigt.