Hubschrauber in Rheurdt im Einsatz Schwerer Unfall mit zwei Pkw und einem Lkw vor Rheurdt

Am Montag, 15. Juli, ist eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus Rheurdt gegen 14.40 Uhr mit ihrem roten Audi die Geldernsche Straße in Fahrtrichtung Niederend entlang gefahren. Vor ihr fuhr ein Mähdrescher. In Höhe der Moerser Straße bog sie nach links in die Moerser Straße ab. Dabei übersah sie den auf der Geldernschen Straße entgegenkommenden 31-jährigen Fahrzeugführer aus Moers mit seinem silbernen Mercedes.