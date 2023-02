Unfall in Rheurdt Fahrer wurde schwer verletzt

Rheurdt · Am Dienstag kam es in den Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der L140 in Saelhuysen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

07.02.2023, 12:56 Uhr

In Saelhuysen ereignete sich am Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Guido Schulmann