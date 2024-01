Rheurdter Bürgermeister blickt auf 2024 Schulerweiterung und Leader-Projekte sind die großen Vorhaben

Am Ende des Neujahrsempfangs blickte der Bürgermeister auf die großen Vorhaben der Gemeinde. „Voraussichtlich im März oder April beginnen die Arbeiten zur Erweiterung der Martinusschule“, sagte er. „Es entstehen drei neue Klassenräume sowie weitere Räumlichkeiten, um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden“, hieß es. Leider müssten für die Baumaßnahmen einige Bäume weichen. Diese würden aber durch deutlich mehr neue Bäume am Schulgelände ersetzt. Auch wenn der endgültige Standort noch nicht feststehe, werde in der Nähe des bisherigen Bolzplatzes auf dem Markt- und Festplatz in Schaephuysen ein Fußballplatz errichtet. Das Spielfeld werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte aufgebaut.