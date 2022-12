Brauchtum in Neukirchen-Vluyn Wenn die Schützen zum Pokalschießen einladen

„Eine gute Gelegenheit, die Schützen, ihren Sport und ihre Arbeit kennen zu lernen“, so die beiden Politiker. Wichtig sei ihnen ebenfalls das fraktionsübergreifende Beisammensein. Neben den Ratsmitgliedern nahmen auch Vertreter der Sparkasse am Niederrhein teil wie der Polizei in Neukirchen-Vluyn. „Mich beeindruckt der Verein, weil er den Schießsport in den Vordergrund stellt und eine gute Jugendarbeit leistet“, so Bernd Zibell vom Sparkassenvorstand. Er hat bereits mehrfach an diesem Pokalschießen teilgenommen. Am Ende standen die besten Schützen fest. Willi Stillger (CDU) und Angelika von Speicher (ÖDP/Bürger für Neukirchen-Vluyn) mit jeweils 137 Ringen führten die Liste an. Den zweiten Platz belegte die örtliche Polizei. Mit einem gemütlichen Beisammensein endete der Abend im Vereinsheim der Schützen.