Tradition in Rheurdt : „Schopes Helau“ im närrischen Fotorahmen

Die Dorfgemeinschaft dekoriert den Fotorahmen an der Hauptstraße in Schaephuysen. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

RHEURDT Die Schaephuysener der Nachbarschaft Hauptstraße dekorieren den Hingucker vor der Hubertuskirche entsprechend der fünften Jahreszeit.

„Schopes Helau, Schopes Helau, Schopes Helau.“ Auch wenn in dieser Session weder Karnevalssitzungen über die Bühne gehen noch ein Karnevalsumzug starten kann, gaben sich am frühen Samstagnachmittag zehn Schaephuysener närrisch.

Passend zur fünften Jahreszeit hüllten die Schaephuysener, die sich zum Beispiel als Clowns, Gärtner oder Köche verkleidet hatten, den Fotorahmen am Ende mit Luftschlangen ein. Den drehbaren Fotorahmen hatte die Nachbarschaft zusammen mit dem Bürgerschützenverein Schaephuysen im Juli 2019 aufgestellt, als das Golddorf beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ antrat. Die Frauen der Nachbarschaft entwickelten die Idee, den Fotorahmen mehrmals im Jahr zu schmücken, zum Beispiel zu St. Martin, zum ersten Advent oder jetzt zu Karneval. Sie verabreden sich über WhatsApp-Gruppe. Ihre Männer kommen hinzu und bringen Werkzeug mit, wenn es nötig ist. „Normalerweise feiern wir gemeinsam viele Feste in der Nachbarschaft“, sagte am Samstag Birgit Schüren. „Aber was war im Coronajahr 2020 schon normal. Wenn wir aus dem Fenster auf den jahreszeitlich geschmückten Rahmen schauen, dann ist das ein bisschen so, als hätten wir gemeinsam Advent oder Karneval gefeiert.“