Eis-Essen in Rheurdt : Schopes Büdchen wird zur Eisdiele

Seit Mai hat Betreiber Markus Hammacher auch Eis im Angebot. Es stammt aus einer Berliner Eismanufaktur und wird im Hotel Adlon angeboten. Im nächsten Schritt will er vier Tische aufstellen, damit Eis-Fans verweilen können.

Heidelbeer-Joghurt-, Vanille- und Schoko-Eis gibt es am Schopes Büdchen genauso zu kaufen wie einige experimentelle Sorten, zum Beispiel Apfel-Birne-Ingwer. „Wir haben lange nach einem Lieferanten gesucht“, erzählt Büdchenbetreiber Markus Hammacher. „Dann sind wir auf die Manufaktur von Sarah Wand in Berlin gestoßen. Sie ist verliebt in Eis. Deshalb bereitet sie in ihrer Manufaktur Eis nur aus natürlichen Zutaten zu. Sie experimentiert gerne mit neuen Sorten. Sie verkauft das Eis in ihrem Eissalon in Berlin-Wilmersdorf. Und sie beliefert andere Kunden, zum Beispiel das Hotel Adlon am Brandenburger Tor – seit Mai auch uns.“