Rheurdt Der Schaf-Flüsterer setzt sich zur Ruhe

Der Schaf-Flüsterer, wie er schon einmal genannt wird, erlebt in diesem Winterhalbjahr das letzte Mal „live“, wie über fünf Monate lang immer wieder Lämmer das Licht der Welt erblicken, diesmal bereits zwei Monate früher als sonst. Zu Beginn des Sommerhalbjahrs zieht er vom mittleren Niederrhein an den unteren, vom Dorf Schaephuysen ins Dorf Grieth, das zwischen Kalkar und Kleve am Rhein liegt. Der archäologische Grabungstechniker hat dort ein 150 Jahre altes Fischerhaus gekauft, das stilecht restauriert ist. „Grieth ist mein Altersruhesitz“, erzählt der scheidende Schaephuysener. „Im Sommerhalbjahr setzt von Grieth die Fähre über den Rhein. Auf der anderen Seite liegt das Restaurant Nass auf Reeser Gebiet. Ich freue mich schon auf den Fisch. In Grieth will ich noch einmal neue Kontakte knüpfen.“