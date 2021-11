Engagement in Rheurdt : Schaephuysen leuchtet sich in den Advent hinein

Rheurdt In der Hauptstraße an der Kirche leuchten jetzt ein großer Christbaum und mehrere Weihnachtssterne. Diese wurden von der Nachbarschaft Hauptstraße Nr. 1 hergestellt und installiert.

Die Hauptstraße im Golddorf ist seit dem Wochenende abends in eine adventliche Beleuchtung eingetaucht. Die Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine schmückte einen großen Christbaum, der rechts neben dem Eingang der Kirche St. Hubertus steht. Die Nachbarschaft Hauptstraße Nr. 1 hing Weihnachtssterne und Weihnachtsgestecke auf, die sie in den letzten Wochen aus Holz, Weihnachtskugeln und Lichterkette hergestellt hatte. „Sie sind farblich zum Christbaum abgestimmt“, sagte Nachbarschafts-Präsident Paul Schüren am Sonntag mit Blick auf die Beleuchtung, die zwischen Steaklieferant, Kirche und Schopes Büdchen das Golddorf in ein festliches Licht taucht.