Vereinsleben in Schaephuysen : Wandelweg wird zur „halben Dorfrunde“ erweitert

Der Bilderstock auf dem Mühlenberg in Schaephuysen soll aufgewertet und in den Wandelweg eingebunden werden. Foto: VfGuH

Rheurdt Die Planung für eine Fortführung des 2020 in Schaep­huysen eröffneten ersten Teilstücks steht.

Im vergangenen Jahr konnte der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) gemeinsam mit der Gruppe Heimatspiel sowie Sponsoren und Unterstützern das erste Teilstück des Schaephuysener Wandelwegs fertigstellen und eröffnen. Die „Stele der Artenvielfalt“ markiert den Start auf dem alten Bahndamm, der zu den „Gleisen der Artenvielfalt wurde. Der Weg sei gut angenommen worden, freut sich die Vereinsvorsitzende Claudia Koschare. „Ein neues Stück Heimat – als positives Zeichen in diesen doch so anstrengenden und belastenden Zeiten.“

Die Fortsetzung des Wegs ist bereits anvisiert: „Jetzt steht der Plan für die halbe Dorfrunde“, sagt Koschare. Sie skizziert den Verlauf: „Nach Start an den ,Gleisen der Artenvielfalt’ soll es nun weiter vorbei am geplanten Mehrgenerationsspielplatz und der Hubertus-Kirche zu den ,Wilden Bienen von Schopes’ gehen. Das Teilstück ,Wilde Bienen’ beginnt am Heimatmuseum und geht bis zur Grünfläche in der Baumsiedlung. Die beiden Stationen der Wilden Bienen entstehen in Zusammenarbeit mit den Schaephuysener Kindergärten.“ Finanzierung und Erstellung der dort geplanten Lehreinheiten konnten wieder durch den Verein „Artenschutz in Franken“ sichergestellt werden. „Dabei kümmern sich die Kinder vom Fliegenpilz um die Station Heimatmuseum, die St.-Hubertus-Kinder um die Station Baumsiedlung.“