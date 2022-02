Nachhaltigkeit in Rheurdt : Naturmarkt in Schaephuysen findet am 3. April statt

Naturmarkt in Schaephuysen findet am 3. April statt

Nachhaltigkeit in Rheurdt

Rheurdt Die Veranstalter des beliebten Naturmarktes in Schaephuysen, sind zuversichtlich, dass die Veranstaltung Anfang April statt finden kann. Interessierte Aussteller, die teilnehmen möchten, dürfen sich gerne noch melden.

Die Naturmärkte auf dem Schaephuysener Marktplatz haben sich bereits als traditioneller Höhepunkt im örtlichen Jahreskalender etabliert. Der Markt für Genuss, Handwerk und Kunst bietet bereits seit 2016 – als der Markt erstmalig statt fand – eine breite Palette lokaler Angebote und ist ein Treffpunkt für Familien, weit über die Ortsgrenzen hinaus. „Die allgemeine Entwicklung der letzten Wochen stimmen uns sehr zuversichtlich, am 3. April wieder den beliebten Naturmarkt in Schaephuysen veranstalten zu können. Ausgehend von den positiven Aussichten planen wir den Naturmarkt in enger Abstimmung mit der Gemeinde Rheurdt und den zuständigen Behörden“, heißt es von Seiten des Veranstalters, dem Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes.