Kirche in Corona-Zeiten : Schaephuysener Hochamt per Mausclick

Das Hochamt zum Palmsonntag erlebte die Rheurdter St. Martinus-Gemeinde als Videobotschaft.

Die Medien tun es, wie auch die evangelischen und katholischen Kirchen. Sie streamen und bringen die Gottesdienste zu Corona-Zeiten in die Wohnzimmer der Gläubigen. Das Wort zum Palmsonntag kommt per Mausklick, weil öffentliche Gottesdienste landesweit verboten sind. Kirche ohne Gläubige? Nicht in Schaephuysen. In den Kirchbänken lächelte die Gemeinde Pastor Norbert Derrix entgegen. Die Schaephuysener hatten Bilder von sich gemacht, ausgedruckt und abgegeben, so dass der Eindruck entstehen konnte, am Palmsonntag ist die Hubertus-Kirche rappelvoll. Alles schien wie immer. Die Glocken läuteten. Die Palmzweige mit Osterkerze inklusive „Pälmke-Spruch“ waren in Tüten gepackt und standen in Körben für die Gemeinde parat. Auf dem Altar brannte das Friedenslicht aus Bethlehem. Corona-Zeit bedeutet auch, anders denken und handeln. So verwandelte sich die Kirche am Samstag in ein Aufnahmestudio. Ein gewisses Unbehagen ist Pastor Derrix, Pater Cesil, Diakon Herbert Thielmann und Küster Uli Bodden bei den Vorbereitungen für die wichtigsten Gottesdienste der katholischen Kirche anzumerken. Der liturgische Ablauf des Hochamtes sorgt für das Drehbuch des Gottesdienstes. Organist Michael Dinnesen und Trompeter Grisha Methner geben den kirchenmusikalischen Rahmen vor. Dennis Kesch, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, ist der Kameramann und wird später den 45-minütigen Beitrag sendefertig machen. „Sich über die Medien zu melden, das ist genau der richtige Weg und eine Chance für die Kirche und die Menschen, beieinander zu sein. Wirkliche Gemeinschaft und Freunde halten jetzt durch“, so Pastor Derrix. „Es ist anders und emotionaler, wenn die Menschen in der Kirche fehlen. Das Bewusstsein, dass wir kontaktlos in die Haushalte kommen, ist neu“, so Diakon Thielmann. „Ich höre von Menschen, die keine regelmäßigen Kirchgänger sind, dass sie die Messe vermissen“, so Diakon Thielmann. Pastor Derrix sieht die Herausforderung, Menschen im Glauben zu begleiten, Gemeinschaft neu und anders zu leben. Diese Fastenzeit verlangt den Menschen viel ab, sorgt für eine harte Probe. „Wir mussten verzichten auf soziale Kontakte, Besuche und alles, was unser Leben durch Begegnung schöner macht, sogar auf Schule und Arbeit“, so begrüßt Pastor Derrix seine virtuelle Gemeinde zum Hochamt am gestrigen Palmsonntag.