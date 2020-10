Schnapshändler in der Kritik : Schaephuysener finden: „Schappes“ ist Kappes

Rheurdt Heiko Nowotny hat in Schaephuysen ein Geschäft namens „Schnappes aus Schappes“ eröffnet. Nun sieht er sich Kritik ausgesetzt. Schaephuysener sehen eine Verunglimpfung der Dialektbezeichung des Ortes, Schopes.

Die Schaephuysener sind ein stolzes Völkchen. Sie lieben ihr Dorf, seine Geschichte und seine Sprache. Und wenn jemand aus Schaephuysen „Schappes“ macht, statt den Ortsnamen mit „Schopes“ abzukürzen, dann können sie schon mal fuchsig werden. So sieht sich Heiko Nowotny, der vor einiger Zeit einen Spirituosenhandel in Schaephuysen eröffnete, Kritik ausgesetzt. Leute stören sich an dem Geschäftsnamen „Schnappes aus Schappes“. Von Verunglimpfung und Verunstaltung des Ortsnamens ist bei Facebook die Rede. So seien sie, die Zugezogenen. „Wenn diese Leute sich vorher mal etwas mit unserem schönen Dorf und deren Geschichte beschäftigt hätten, würden die vermutlich wissen, dass wir hier in unserem Dörfchen liebevoll ,Schopes’ sagen, und nicht Schappes“, heißt es dort. Ein Anpassen der „Marketing-Strategie“ wird Nowotny empfohlen, „da es genug gibt, die das Schappes boykottieren“.