Geschäft in Rheurdt-Schaephuysen Edeka Hoyer schließt nach 90 Jahren

Rheurdt · Mit dem Geschäft geht Ende Januar ein Treffpunkt verloren, der für das Dorfleben in Schaephuysen kaum zu ersetzen ist. Was die Inhaberin Angela Hoyer danach machen will.

10.01.2024 , 16:00 Uhr

Angela Hoyer ist die Inhaberin des Edeka-Marktes „Nah & Gut“. Das Geschäft schließt Ende Januar. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich