Beschluss in Rheurdter Ratssitzung Rheurdt will gemeindeeigene Gebäude aufwerten

Kämmerer Ralf Spengel teilte in der Ratssitzung am 24. Juni mit, welche gemeindeeigenen Gebäude demnächst saniert werden müssen. Es sind gleich drei in Schaephuysen: Eines ist das Gebäude an der Hauptstraße 9 bis 11 von 1965, in dem seit 2018 „Table by Der Steaklieferant“ einen Standort hat. Das zweite liegt an der Hauptstraße 39. Das Gebäude von 1988 hat eine nutzbare Fläche von gut 250 Quadratmetern. Es ist die Heimatstube des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephyusen. Das dritte Gebäude steht an der Rheurdter Straße 9 nahe dem Feuerwehrareal. Es wurde 1966 errichtet und hat 120 Quadratmeter Wohnfläche.