Pfingstkirmes in Rheurdt : Sabine Horster trägt die Festkette

Pfarrer Norbert Derrix öffnete kurzerhand die St.-Nikolaus-Kirche, damit die feierliche Festkettenübergabe trotz des Dauerregens stattfinden konnte. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Die Rheurdter wissen zu feiern. Das lange Pfingstwochenende sorgte für gleich mehrere Partys in der Gemeinde. Die feierliche Festkettenübergabe an Sabine Horster fand wegen des Regens in der St.-Nikolaus-Kirche statt.

Mit Maien geschmückt präsentierte sich das Ökodorf im Festtagskleid zur Pfingstkirmes. Das Programm hatte es in sich und startete mit dem Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Vereinsgemeinschaft Rheurdt. Am Samstag folgte die Schützenparty. Den Pfingstsonntag krönte die Übergabe der Festkette an Sabine Horster im feierlichen Rahmen. Die neue Trägerin ist nun ein Jahr lang höchste Repräsentantin der Vereinsgemeinschaft und folgt auf das Festkettenträgertrio um Volker Berendes, Geschäftsführer der St. Nikolaus Bruderschaft.

Der Sonntag mit heftigen Schauern machte zunächst der Festgemeinde einen dicken Strich durch das Programm. „Eine trockene Kirche ist unser Schutz“ frei nach dem Lied Luthers „Eine feste Burg ist unser Gott“ – unter dieser Maßgabe öffnete Pfarrer Norbert Derrix kurzerhand die St. Nikolaus-Kirche, so dass der für den Burgerpark angesagte Festakt ins Trockene verlegt werden konnte. Die Übergabe war somit gerettet und erlebte einen ausgesprochen würdevollen Rahmen. In der Kirche glänzte viel Schützensilber. Die Mitglieder der Vereine, Freunde wie Bürgerschaft und die Musikkapellen füllten das St.-Nikolaus-Kirchenschiff.

Info Mitglied der Vereinsgemeinschaft Die Festkettenträgerin Sabine Horster ist seit mehr als 40 Jahren im Gitarrenchor dabei. Die musizierende Gruppe ist kein Verein im eigentlichen Sinn, sondern ein Zusammenschluss von Menschen, die gerne musizieren wie singen und diese Begeisterung an andere weitergeben. Seit 2011 ist die Gitarrengruppe Mitglied der Vereinsgemeinschaft Rheurdt, die in diesem Jahr das 25-jährigen Bestehen feierte.

Die Gitarrengruppe stellte sich im Altarraum auf. Klaus Tißen, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft, nahm dem vorherigen Festkettenträger Volker Berendes die Kette ab und legte sie Sabine Horster an. Manche Träne floss aufgrund der so emotionalen Momente und der so besonderen Stimmung.

Zwei Jahre mussten die Rheurdter auf ihre Pfingstkirmes und liebgewonnene Traditionen verzichten und sich auf den ganz kleinen Rahmen beschränken. „Endlich wieder. Ich freue mich über die sehr große Anzahl an Teilnehmern und Teilnehmerinnen“, so Klaus Tißen beim Blick in die Kirche. Vertraute Programmelemente wie das Aufmarschieren der Musikkapellen im Burgerpark im Vorfeld sorgten für den festlichen Rahmen. Vertreten waren Spielmannszug Sevelen, Fanfarencorps Inrath, Spielmannszug Rheurdt und Trommlerkorps Schwarz-Weiß Nieukerk. „Zwei Musikkapellen weniger als sonst. Aber die geben aus vollem Herzen alles“, stellte Tißen fest. Bürgermeister Dirk Ketelaers eröffnete mit dem Zitat „Alle Bedeutung des Lebens liegt im Handeln für die Gemeinschaft“ des britischen Historikers Thomas Carlyle seine Laudatio auf die neue Festkettenträgerin. Er ließ die Historie der Gitarrengruppe Revue passieren und stellte Sabine Horster mit ihrem Mann Niels als den Motor im Dauerbetrieb in den Vordergrund. Flankiert wird die Festkettenträgerin von Heike Schäfers mit ihrem Mann Dietmar und Marlene Kirschbaum mit ihrem Mann Frank.

Die drei „Gitarrenmädels“, so Ketelaers, sind nicht nur in den eigenen Reihen aktiv, sondern engagiert in weiteren Rheurdter Vereinen. Der Spielmannszug Rheurdt spielte auf, die Gitarrengruppe stimmte ein Überraschungslied an. Nach der Feierstunde folgten wie geplant die nächsten Programmpunkte.