Die „Rollende Waldschule“ in Rheurdt Mit Hase, Igel & Co. unterwegs nach Schaephuysen

Etwa woran man Hasen von Kaninchen unterscheiden kann (Hasen haben längere Ohren als Kaninchen. Auch die Beine sind länger), woraus das Gehörn der Rehe besteht (aus Knochenmasse), woran man einen Ahornbaum erkennen kann (an seinen fünffingrigen Blättern), dass die roten Beeren der Eibe giftig sind oder warum Rehe nervös auf blaue Kleidung reagieren (Blau kommt als Farbe im Wald nicht vor, deshalb alarmiert es die Rehe. Aus diesem Grund sind auch Wildwarner an Landstraßen in blauer Farbe gehalten). Alles in allem war jene Veranstaltung ein gelungener Samstagnachmittag.