Bürgermeisterkandidat Robert Peerenboom : Bindeglied zwischen Bürger und Verwaltung

Rheurdt Robert Peerenboom will Rheurdter Bürgermeister werden. Im Wahlkampf sucht der Christdemokrat das direkte Gespräch mit Unternehmen, Vereinen und Bürgern.

Viel unterwegs war Robert Peerenboom in den vergangenen Wochen in der Gemeinde. Der 56-Jährige, der am 13. September für die CDU als Bürgermeisterkandidat antritt, besuchte Unternehmer des Handels, Handwerks und der Landwirtschaft. „Aus den Gesprächen konnte ich viele neue Erkenntnisse mitnehmen“, so Peerenboom. „Ein wichtiger Punkt, der immer wieder zur Sprache kam, ist das Thema Infrastruktur.“