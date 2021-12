Politik : Rheurdt arbeitet an Resolution gegen Kiesabbau

Rheurdt arbeitet an Resolution gegen Kiesabbau

Die Gemeinde will mit einer Resolution die Stadt Neukirchen-Vluyn unterstützen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Rheurdt Auch wenn Rheurdt nicht direkt betroffen ist, will die Gemeinde mit einer Resolution gegen den Kiesabbau die die Stadt Neukirchen-Vluyn unterstützen.

In der Ökogemeinde ist zurzeit keine Abgrabung von Sand und Kies geplant. Trotzdem wird sie in den nächsten Wochen eine Resolution gegen den Kiesabbau ausarbeiten, nachdem dies von der CDU-Fraktion in der letzten Sitzung vor der Weihnachtspause vorgeschlagen worden war.