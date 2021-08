Reparaturcafé Rheurdt : In der alten Turmwindmühle wird gewerkelt

Rheurdt Nachdem das Reparaturcafé lange Zeit nur eingeschränkt statt finden konnte, soll es nun wieder in „alter Form“ weiter gehen. Dazu ist ein Standortwechsel nötig, vom Vorgarten im Henningsweg geht es zur alten Turmwindmühle.

Am Samstag, 21. August, will das Reparaturcafé in Rheurdt wieder im alten Format loslegen. Das heißt, dass Bürgerinnen und Bürgern ihre defekten Geräte abgeben können und gemeinsam mit den Reparateuren nach dem Fehler suchen können. Nachdem das Reparaturcafé im Winter wegen der Corona-Pandemie komplett den Betrieb einstellen musste, startete man im Februar zunächst im „Notlauf“. Nicht wie gewohnt im Haus Quademechels, sondern im Vorgarten von Frank Hoffmann konnten kaputte Gegenstände abgegeben werden. Von dort aus wurden die Geräte an das siebenköpfige Reparaturteam verteilt. Die Fachleute arbeiteten von zu Hause aus und brachten die Gegenstände nach erfolgreicher Reparatur zu den Besitzern zurück. Das soll sich jetzt wieder ändern. Die neue Adresse ist versuchsweise die alte Turmwindmühle am Sportplatz in Rheurdt, St. Nikolausweg 9. Im Haus Quademechels befindet sich derzeit das Testzentrum der Gemeinde. Die Öffnungszeiten bleiben gleich: Das Reparaturcafé öffnet wie bisher in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.